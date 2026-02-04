Gianna Gancia Lega | C' ero anche io alla manifestazione Irresponsabile strumentalizzazione politica da una parte e dall' altra

Gianna Gancia conferma di aver partecipato alla manifestazione, definendola un momento importante per Torino e oltre. La leader della Lega critica chi cerca di strumentalizzare politicamente l’evento, sia da una parte che dall’altra. Gancia spiega di aver scelto di esserci, perché sente di far parte di quella mobilitazione. La sua presenza ha suscitato commenti e reazioni nel panorama politico locale.

