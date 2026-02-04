Gianna Gancia Lega | C' ero anche io alla manifestazione Irresponsabile strumentalizzazione politica da una parte e dall' altra
Gianna Gancia conferma di aver partecipato alla manifestazione, definendola un momento importante per Torino e oltre. La leader della Lega critica chi cerca di strumentalizzare politicamente l’evento, sia da una parte che dall’altra. Gancia spiega di aver scelto di esserci, perché sente di far parte di quella mobilitazione. La sua presenza ha suscitato commenti e reazioni nel panorama politico locale.
“Sapevo che sarebbe stato un momento importante per Torino e non solo, ho voluto esserci, c'ero anche io”. C'era anche la consigliera Gianna Gancia (Lega) in piazza, alla manifestazione nazionale chiamata da Askatasuna sabato scorso, 31 gennaio, a Torino. Così l'ex europarlamentare e moglie del.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Approfondimenti su Gianna Gancia
Perico in esclusiva a Cagliarinews24: «Scudetto? Napoli, Milan e Inter se la giocheranno fino alla fine. Caso Folorunsho? Ci sono state offese da una parte e dall’altra…»
Gabriele Perico, ex difensore del Cagliari, offre un’analisi esclusiva sul momento attuale dei rossoblù, commentando le dinamiche di campionato e il caso Folorunsho.
Primavera 1, Torino-Milan 1-0 in diretta: azioni da una parte e dall’altra | LIVE News
Alle 13:00 allo stadio 'Valentino Mazzola' di Orbassano si disputa Torino-Milan, partita valida per la 19ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026.
Ultime notizie su Gianna Gancia
Argomenti discussi: Anche la moglie di Calderoli (Lega) al corteo Aska: Ero lì per osservare - IL VIDEO; Violenze corteo Aska, destra contro AVS. Ravinale replica: Io minacciata. E la leghista Gancia era in corteo.
La Lega che non odia il Mercosur. Gancia: È un'opportunitàSono contro il protezionismo in ogni forma, come sono contro i dazi di Donald Trump. Le proteste insieme ad agricoltori e M5s? Tattica elettorale, dice la consigliera regionale leghista ... ilfoglio.it
Gianna Gancia - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.