Giallo a Melissano donna di 49 anni trovata morta in casa | l'allarme dato dal proprietario

La donna di 49 anni è stata trovata senza vita nella sua casa a Melissano. È stato il proprietario, che conosceva la vittima, a chiamare i carabinieri nella notte. Sul posto sono arrivati i militari per le prime verifiche, ma al momento non ci sono ancora dettagli sulle cause del decesso. La comunità si sveglia con un mistero che ancora non si è chiarito.

Nelle prossime ore si deciderà se eseguire l'autopsia sul corpo della malcapitata. I vicini di casa non la sentono da giorni e lanciano l'allarme, donna trovata morta in casa: giallo a Udine Una donna di 75 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento in via Cadore, a Udine.

