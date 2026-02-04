gettoni di presenza ai consiglieri costeranno ai folignati circa 70mila euro

Nel 2026, i cittadini di Foligno dovranno mettere in conto circa 70 mila euro per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali. La cifra è stata ufficializzata con una determina pubblicata nell’albo pretorio del Comune, che dettaglia l’impegno di spesa previsto per l’anno prossimo.

Nel 2026 il Consiglio Comunale costerà ai folignati circa 70mila euro. È quanto emerge dalla determinazione dirigenziale pubblicata all’albo pretorio del Comune di Foligno relativa all’impegno di spesa per i gettoni di presenza dovuti a consiglieri comunali per l’anno 2026. Come previsto dalla normativa infatti i consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni e l’ente pubblico nel bilancio di previsione deve stanziare la cifra prevista per la copertura del fabbisogno. L’importo del gettone è stabilito secondo la normativa nazionale in base al numero di abitanti del Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Approfondimenti su Foligno Consiglio

