L'Inps ha annunciato le nuove aliquote e i contributi per il 2026. Autonomi e collaboratori devono prepararsi a cambiare le modalità di pagamento. Le novità riguardano i valori di minimale e massimale e come si calcolano i contributi da versare. Le informazioni sono ufficiali e entreranno in vigore tra pochi mesi.

L’Inps ha comunicato le aliquote contributive, i valori di minimale e massimale e le modalità di calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2026 dai soggetti iscritti alla Gestione separata. La circolare del 3 febbraio fornisce un quadro aggiornato che riguarda collaboratori, professionisti, lavoratori sportivi e altre figure assimilate, con particolare attenzione alle aliquote applicabili ai diversi redditi e compensi. Le aliquote per collaboratori e figure assimilate. Per il 2026, l’aliquota contributiva Ivs (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) per i collaboratori coordinati e continuativi e per le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e non titolari di pensione né di altra copertura previdenziale obbligatoria, resta fissata al 33%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gestione separata, nuove aliquote e contributi. Cosa cambia per autonomi e collaboratori

Approfondimenti su Gestione Separata 2026

