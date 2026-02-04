Gerry Scotti dice una frase inaspettata in diretta | nessuno si aspettava una risposta del genere

Gerry Scotti sorprende tutti durante la trasmissione. In diretta, il conduttore lancia una battuta che nessuno si aspettava, ironizzando su Fabrizio Corona. La sua risposta tagliente ha lasciato il pubblico e gli opinionisti senza parole, creando un momento inaspettato e carico di tensione.

Gerry Scotti ironizza a La Ruota della Fortuna e lancia una velata stoccata contro Fabrizio Corona. Ecco cosa è successo. Gerry Scotti rompe il silenzio con un’ironia tagliente. Ma chi sta davvero prendendo di mira? Durante una puntata frizzante de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti lancia una battuta che punge. Tutto inizia con una frase innocente: “Non ho dormito bene”. Al suo fianco, Samira Lui rilancia con un: “Nemmeno io”. Ma è la replica di Scotti che incendia lo studio: “Dica che non c’entra, eravamo separati, ognuno ha dormito male per i fatti suoi. Altrimenti ci scrivono delle robe.”. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

Gerry Scotti risponde a Fabrizio Corona, chiudendo ogni discussione.

