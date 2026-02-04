Fabrizio Corona torna a parlare di Gerry Scotti, rilanciando le sue accuse e affermando di avere le prove. Corona dice che Scotti non lo ha denunciato perché sa di essere nel torto. Nei giorni scorsi, il paparazzo aveva puntato il dito contro il conduttore, che si era difeso smentendo le accuse di aver creato un sistema parallelo a quello di Signorini. La vicenda continua a tenere banco nel mondo dello spettacolo.

Fabrizio Corona non molla e torna ad accusare Gerry Scotti dopo le rivelazioni fatte a Falsissimo. Il conduttore nei giorni scorsi si era difeso, rispedendo al mittente le accuse di aver creato un “sistema” simile a quello di Alfonso Signorini. Corona aveva parlato di un rapporto fra il conduttore e le letterine di Passaparola tutt’altro che professionale, sollevando delle accuse piuttosto gravi. Le accuse di Fabrizio Corona a Gerry Scotti. Ospite del Peppy Night, programma condotto da Peppe Iodice su Canale 21, Fabrizio Corona è tornato a parlare di Gerry Scotti e del suo legame con le letterine di Passaparola, fra cui figurano nomi illustri come quello di Ilary Blasi e Silvia Toffanin. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Gerry Scotti, Corona rilancia: “Non mi ha denunciato, sa che ho le prove”. E parla di Passaparola

Approfondimenti su Gerry Scotti

Fabrizio Corona rivela che Gerry Scotti non lo ha denunciato, nonostante le accuse di aver palpeggiato le ragazze nei video di Passaparola.

Giulia Montanarini si sfoga su Instagram dopo le accuse di Fabrizio Corona.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Gerry Scotti replica a Corona: la risposta che nessuno si aspettava

Ultime notizie su Gerry Scotti

Argomenti discussi: Fabrizio Corona torna con nuove accuse su Gerry Scotti e Alfonso Signorini: Vi spiego tutto, ho le prove; Corona e la nuova puntata di Falsissimo: Un'altra prova sulla colpevolezza di Gerry Scotti e di Alfonso Signorini; Corona e la puntata di Falsissimo senza Signorini sul sistema Mediaset: da Scotti e De Filippi ai Berlusconi; Gerry Scotti corona: l’attacco di Fabrizio che scuote l’immagine del re della TV italiana.

Gerry Scotti, Corona rilancia: Non mi ha denunciato, sa che ho le prove. E parla di PassaparolaFabrizio Corona non molla e torna ad accusare Gerry Scotti dopo le rivelazioni fatte a Falsissimo. Il conduttore nei giorni scorsi si era difeso, rispedendo al mittente le accuse di aver creato un ... dilei.it

Fabrizio Corona rincara la dose contro Gerry Scotti: minaccia di avere le prove «Meglio se non mi denuncia»Sembrava che le acque si fossero calmate, invece non è affatto così: Fabrizio Corona torna a parlare di Gerry Scotti e il clima si fa teso. donnapop.it

I quiz condotti da Gerry Scotti introducono il premio in denaro liquidato tramite bonifico bancario. Tanto meglio per i concorrenti: in base al meccanismo di tassazione previsto per i gettoni d'oro, la conversione in contanti riduce la vincita circa del 40% - facebook.com facebook

Stefano De Martino surclassa Gerry Scotti. #AffariTuoi stravince e vola al 26% con oltre 5.4 milioni. #LaRuotaDellaFortuna scende al 23,5% e 4.944.000, nonostante i super-sfori e la chiusura a ridosso delle ore 22. In sovrapposizione la distanza è ancora pi x.com