Genova furti con borsone schermato al centro commerciale Fiumara | 40enne arrestato come agiva

Gli agenti della polizia hanno arrestato un uomo di 40 anni al centro commerciale Fiumara di Genova. L’uomo, marocchino, aveva tentato di rubare cellulari e abiti usando un borsone schermato. La merce era stata presa di mira durante le ore di punta, ma è stato sorpreso e fermato prima di riuscire a scappare. Ora è in cella in attesa di giudizio.

Eseguito un arresto per furto aggravato a Genova. Un 40enne marocchino è stato fermato dopo essere stato sorpreso a rubare un cellulare e della merce da un negozio, utilizzando un borsone schermato per eludere i controlli. La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nella mattinata di ieri presso il Centro Commerciale Fiumara, a Genova. Gli agenti delle volanti del Commissariato Cornigliano sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione relativa a un furto appena avvenuto ai danni di un cittadino, al quale era stato sottratto il cellulare direttamente dalla tasca. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Genova, furti con borsone schermato al centro commerciale Fiumara: 40enne arrestato, come agiva Approfondimenti su Genova Fiumara Furti in serie tra Genova e Sanremo, arrestato 42enne travestito da corriere: come agiva Un uomo di 42 anni, cittadino cileno, è stato arrestato a Genova per aver commesso diversi furti su furgoni tra Genova e Sanremo. Furti di abbigliamento e profumi al centro commerciale: 30enne arrestata Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Genova Fiumara Argomenti discussi: Ruba smartphone e scarpe da ginnastica su un'auto, arrestato; Ruba portafogli a una passante: bloccato da un funzionario di polizia locale fuori servizio. Genova, furti con borsone schermato al centro commerciale Fiumara: 40enne arrestato, come agivaUn 40enne marocchino è stato arrestato per furto aggravato al Centro Commerciale Fiumara di Genova: rubava cellulari e abiti con borsone schermato. virgilio.it Genova, raffica di furti nei negozi del centro. Ladri anche nel teatro TiqùGenova – Non passa giorno, sera o notte che un negoziante non denunci di aver subito un furto: a volte il fondo cassa, altre la merce (soprattutto quando l’esercizio commerciale si occupa di ... ilsecoloxix.it 8 mesi di amministrazione Salis, Genova sembra Gotham di Netflix: supermercati ovunque alberi tagliati a raffica multe creative che nemmeno i peggiori Robin Hood quartieri sempre più allo sbando tra maranza, furti/scippi in pieno giorno! La Polizi - facebook.com facebook Furti, spaccio e ubriachezza: controlli straordinari della Polizia nel Medio Ponente x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.