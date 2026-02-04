Genova furti con borsone schermato al centro commerciale Fiumara | 40enne arrestato come agiva

Gli agenti della polizia hanno arrestato un uomo di 40 anni al centro commerciale Fiumara di Genova. L’uomo, marocchino, aveva tentato di rubare cellulari e abiti usando un borsone schermato. La merce era stata presa di mira durante le ore di punta, ma è stato sorpreso e fermato prima di riuscire a scappare. Ora è in cella in attesa di giudizio.

Eseguito un arresto per furto aggravato a Genova. Un 40enne marocchino è stato fermato dopo essere stato sorpreso a rubare un cellulare e della merce da un negozio, utilizzando un borsone schermato per eludere i controlli. La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nella mattinata di ieri presso il Centro Commerciale Fiumara, a Genova. Gli agenti delle volanti del Commissariato Cornigliano sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione relativa a un furto appena avvenuto ai danni di un cittadino, al quale era stato sottratto il cellulare direttamente dalla tasca. 🔗 Leggi su Virgilio.it

