Generale dietro la collina non c' è niente Vannacci lascia la Lega

Il generale Roberto Vannacci lascia la Lega e annuncia la nascita di un nuovo movimento, Futuro Nazionale. Dopo aver depositato il simbolo, Vannacci si allontana dal partito di Matteo Salvini e tenta di creare una sua strada politica. La sua decisione sorprende alcuni, mentre altri attendono di capire quali saranno le sue mosse nei prossimi mesi.

Il generale Roberto Vannacci, vicesegretario della Lega, lascia la Lega e lancia il movimento Futuro nazionale, del quale aveva depositato il simbolo la scorsa settimana. Una decisione accolta dallo stato maggiore del Carroccio come un esito inevitabile, dopo mesi di polemiche e malumori. L'atteso annuncio arriva via social: «Proseguo per la mia strada da solo, con tutti quelli che inseguono il sogno di lasciare ai propri figli un Paese migliore di quello che loro stessi hanno ricevuto dai propri genitori». La sua destra - spiega - è diversa da quella che qualcuno propone o che qualcun altro si rassegna di rappresentare: «non è Luca Zaia Ha preso atto di essere un corpo estraneo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Questa mattina si diffonde la notizia che Roberto Vannacci, il vicesegretario della Lega, potrebbe abbandonare il partito.

Roberto Vannacci ha deciso di lasciare la Lega.

LEGA DIVISA TRA SALVINI, VANNACCI E ZAIA | 26/01/2026

Argomenti discussi: Matteo Salvini.

