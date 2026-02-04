Google prepara il terreno a un nuovo strumento di checkout, chiamato Gemini, che dovrebbe arrivare presto. L’azienda annuncia anche il lancio del Universal Commerce Protocol (UCP), un sistema pensato per rendere gli acquisti più semplici e veloci, sfruttando l’intelligenza artificiale. La mossa potrebbe cambiare il modo in cui gli utenti fanno shopping online, rendendo tutto più automatizzato e, forse, più manipolabile.

l’annuncio di google riguardo all’integrazione del checkout con gemini e il lancio del Universal Commerce Protocol (ucp) mette in luce una strategia mirata a facilitare gli acquisti guidati dall’intelligenza artificiale. l’iniziativa coinvolge collaborazione con importanti partner retail e intende rendere più fluide le interazioni tra agenti AI e negozianti. l’analisi segue i principali elementi comunicati dall’azienda, evidenziando anche le potenziali implicazioni per la privacy degli utenti e la competitività del mercato. integrazione gemini e universal commerce protocol. in coincidenza con l’annuncio di inizio anno, google ha reso noto un protocollo universale per il commercio sviluppato in collaborazione con nomi quali shopify, walmart, target, etsy e wayfair. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Gemini google lo strumento di checkout in arrivo potrebbe manipolare gli acquirenti

Approfondimenti su Gemini Universal Commerce Protocol

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Gemini Universal Commerce Protocol

Argomenti discussi: Google ha modificato (sensatamente) il menù Strumenti nell’app Web di Gemini; Google Gemini si espande: arrivano le estensioni di Dynatrace per portare l'IA nell'osservabilità; Passare da Gemini a ChatGPT presto sarà facile, la svolta Google; Google Maps potrebbe usare Gemini per semplificare le modifiche ai luoghi.

Google ha modificato (sensatamente) il menù Strumenti nell’app Web di GeminiGoogle ha iniziato a distribuire una piccola ma significativa modifica al menù Strumenti dell'app di Gemini, per ora solo sul Web. tuttoandroid.net

Google vuole rendervi più facile passare da ChatGPT a GeminiGoogle vuole rimuovere l'attrito tecnico che impedisce agli utenti di abbandonare i competitor per abbracciare la sua soluzione. gizchina.it

Google Maps potrebbe usare Gemini per semplificare le modifiche ai luoghi x.com

Google Chrome riparte a razzo e punta alla stella della browser AI: Gemini diventa un "agente" Google annuncia diverse novità di Chrome che lo avvicinano moltissimo al concetto di “AI Browser” che è diventato piuttosto popolare in quest’ultimo periodo, grazi facebook