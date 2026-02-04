Gemellaggio sempre più forte con i fondi Ue

Questa mattina, i rappresentanti di Sindelfingen sono arrivati a Sondrio per pianificare le prossime iniziative del gemellaggio tra le due città. Durante la visita, hanno assistito anche al passaggio della fiaccola olimpica, un momento che rafforza i legami tra le comunità e sottolinea il successo di questa collaborazione.

SONDRIO La delegazione di Sindelfingen a Sondrio per programmare le nuove attività del gemellaggio. E per assistere al passaggio della fiaccola olimpica. La delegazione tedesca, guidata dal nuovo sindaco Markus Kleemann, è arrivata in città venerdì scorso ed è ripartita domenica. "Il sindaco Kleemann, per la prima volta a Sondrio, è rimasto impressionato dallo spettacolo e soprattutto dalla straordinaria partecipazione - sottolinea il sindaco di Sondrio Marco Scaramellini -: si sono complimentati con noi anche per la passerella sulle Cassandre e in generale per quanto la città ha da offrire. È stato un piacere accoglierli in queste giornate per rinnovare un’amicizia e una collaborazione che durano da oltre sessant’anni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

