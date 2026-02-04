Gelosia e reati | per la Cassazione il tradimento non attenua la responsabilità penale

La Cassazione ha chiarito che la gelosia provocata da un tradimento non può mai essere usata come motivo per alleggerire la pena in un processo penale. La decisione arriva dopo che un uomo aveva cercato di giustificare il suo gesto con la gelosia, ma i giudici hanno ribadito che non si può usare questo sentimento come attenuante. La sentenza conferma che, anche in casi di tradimento, la responsabilità penale resta invariata.

La gelosia derivante da un tradimento non può mai trasformarsi in una giustificazione sul piano penale. A ribadirlo è la Corte di Cassazione, che in una recente sentenza ha escluso in modo netto che tale 'sentimento' possa valere come attenuante nei reati di stalking e lesioni aggravate. Il principio affermato dalla Suprema Corte. Secondo i giudici della Quinta Sezione Penale, la gelosia non è un'emozione neutra o comprensibile dal punto di vista giuridico, ma una manifestazione di supremazia e possesso, incompatibile con qualsiasi valutazione attenuante. Nelle motivazioni si sottolinea come questo 'sentimento', quando sfocia in condotte violente o persecutorie, non possa essere ricondotto a una reazione emotiva scusabile.

La gelosia nata dalla scoperta di un tradimento non riduce la gravità dei reati di stalking e lesioni.

