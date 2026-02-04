I giocatori più importanti del Napoli sono pronti a tornare in campo. Dopo mesi di stop e infortuni, ora arrivano i “mostri” che riaccendono le speranze di una squadra che cerca di risalire in classifica. In fila davanti all’infermeria, i big si preparano a riprendere il loro ruolo, portando nuova energia al gruppo.

"> Arrivano i “mostri”. In fila ordinata, finalmente, davanti all’uscio dell’infermeria del Napoli, dove per mesi ha lampeggiato un semaforo rosso fisso. Ora il verde comincia a prevalere, consentendo un deflusso graduale ma costante. Il mercato è chiuso, i rintocchi del Big Ben sono ormai un ricordo, ma se si rimettono insieme i cocci di sei mesi tormentati, si intravede una squadra destinata a rinforzarsi in modo sensibile nel giro di poche settimane. Non con operazioni di mercato, ma con il ritorno di quella “gioielleria pesante” che l’emergenza ha tenuto lontana dal campo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, tornano i big”

Il Napoli affronta un periodo complicato, segnato da recenti sconfitte contro Benfica e Udinese, che influenzano il morale e la fiducia della squadra.

In vista del prossimo big match tra Inter e Napoli, l’analisi di La Gazzetta dello Sport evidenzia gli stili opposti di Conte e Chivu, nonché le tensioni passate tra i due tecnici.

RASSEGNA STAMPA 29 01 2026 Juve ai Playoff, sorteggio alle 1200 e caos Champions #TUTTONOTIZIE

Argomenti discussi: Italia, la Champions dei rimpianti: quanti sprechi per Inter, Juve e Atalanta. Napoli, è fallimento; L'ex collaboratore di Conte al Napoli: Con me pochissimi infortuni. De Bruyne? Dubito lo rivedremo; Yildiz è devastante, segnano anche David e Kostic: una grande Juve abbatte il Napoli; Vergara ora è una realtà: il Napoli batte una buona Fiorentina, Conte riparte.

