Gaza raid aerei israeliani | 9 morti ci sono anche tre bambini

Questa mattina, i raid aerei israeliani sulla Striscia di Gaza hanno fatto almeno nove vittime, tra cui tre bambini. L’attacco ha ferito anche 31 persone, seminando preoccupazione tra la popolazione locale. Non si conoscono ancora i dettagli sul motivo dell’operazione militare.

Raid aerei israeliani sulla Striscia di Gaza hanno provocato questa mattina la morte di nove persone, tra cui tre bambini, e il ferimento di altre 31. Ad annunciarlo è stata la Difesa civile del territorio palestinese. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver effettuato "attacchi di precisione" dopo che i suoi soldati sono stati colpiti e uno di loro è rimasto gravemente ferito.

Questa mattina a Gaza si sono verificati nuovi attacchi israeliani che hanno causato la morte di almeno nove persone, tra cui tre bambini.

