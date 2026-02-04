Gaza Le stragi che hanno accompagnato l’apertura di Rafah

Questa mattina il valico di Rafah, tra Gaza e l’Egitto, ha riaperto dopo settimane di chiusura. La notizia ha fatto sperare in un possibile alleggerimento delle tensioni, ma nel frattempo si sono registrate nuove violenze nella regione. I combattimenti continuano e le stragi hanno segnato ancora una volta questa difficile fase. La regione resta sotto pressione, mentre le speranze di una tregua si scontrano con la realtà dei fatti.

La riapertura del valico di Rafah, tra Gaza e l’Egitto, è stata salutata dai media come una sorta di svolta di Israele dopo tanto sangue versato. In realtà, l’apertura è più che limitata: i camion di aiuti a cui è permesso entrare sono poca cosa rispetto alle immani necessità e Tel Aviv ha acconsentito l’attraversamento di palestinesi in entrata e uscita, ma con un limite fissato a cinquanta. E solo a piedi. A migliaia di palestinesi che necessitano di cure urgenti la strada è stata sbarrata. Lo riferisce il Guardian, che aggiunge che i pochi fortunati usciti dall’inferno di Gaza (non cinquanta, ma cinque lunedì e sedici martedì ) sono stati costretti anche a lasciare tutto quel che avevano. 🔗 Leggi su It.insideover.com

