Gasperini e le lamentele sul mercato | la verità dietro la strategia e il mancato arrivo alla Roma

Gasperini torna a criticare il mercato della Roma. L’allenatore si sfoga, spiegando che ci sono state difficoltà nel portare alcuni giocatori a Trigoria. Intanto, l’ex direttore Sabatini fa luce sullo stato attuale della squadra e sui motivi che hanno frenato alcuni acquisti. La situazione resta calda, con tensioni che si fanno sentire tra le parti.

Nel contesto della stagione della Roma, l’ex direttore sportivo Walter Sabatini ha fornito una lettura dettagliata sul momento della squadra guidata da Gian Piero Gasperini. Le sue considerazioni mirano a distinguere tra tensione costruttiva e malcontento reale, offrendo una lettura basata sulle potenzialità del gruppo e sulle prospettive future. l’ex dirigente ha chiarito che le dichiarazioni attribuite a Gian Piero Gasperini non riflettono un reale disappunto per il mercato. Secondo la sua lettura, si tratta di una strategia comunicativa finalizzata a mantenere alta l’attenzione, stimolare l’ambiente e responsabilizzare la squadra, senza indicare malumori concreti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Walter Sabatini ha rivelato che le recenti lamentele di Gasperini sul mercato sono una strategia.

Roma si prepara a definire il suo mercato, con Zirkzee in prima linea tra i nomi più discussi.

