Nei giorni scorsi, i dati ufficiali mostrano che la Russia ha aumentato le esportazioni di gas verso alcuni paesi dell’Unione Europea. Questo significa che l’Italia e gli altri Stati membri non stanno affatto riducendo la loro dipendenza da Mosca, come spesso si dice. Anzi, le forniture continuano a crescere, mettendo in discussione le storie di un'Europa che si emancipa dal gas russo. La realtà è che il rischio di una forte dipendenza dagli Stati Uniti o altri fornitori rimane concreto, e questa situazione potrebbe complicare le scelte future di politica energetica.

Smentiamo la bufala che siamo sempre più indipendenti dal gas russo e quali sono i rischi di dipendere dagli americani. La favoletta che ci racconta chi governa e i media mainstream è che i paesi dell’Unione europea ormai non di pendono più dal Gas proveniente dalla Russia. Ma è davvero così? Ovviamente non proprio. A gennaio, la Federazione Russa ha fornito ai paesi del Vecchio Mondo un numero record di 2,1–2,3 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto (GNL). Soprattutto proveniente dalla cosiddetta «Corrente Balcanica»: il volume medio giornaliero attraverso questo tubo è stato di 56 milioni di metri cubi. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

