A Garlasco i procuratori sono in rotta di collisione sui fascicoli di Venditti. Due sostituti hanno deciso di lasciare da parte i casi più delicati e complicati degli ultimi mesi. La situazione si fa tesa e crea tensione nel tribunale, mentre si cerca di capire cosa abbia portato a questa scelta improvvisa.

Strano caso, quello dei due sostituti procuratori che rinunciano ai fascicoli più delicati e controversi degli ultimi mesi. Claudia Moregola e Chiara Bonfadini hanno depositato istanza di rinuncia alle inchieste collegate all’omicidio di Chiara Poggi: quella relativa alla presunta corruzione dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti e quella sul cosiddetto «sistema Pavia». Un passo indietro clamoroso che segna il culmine di divergenze profonde con il procuratore capo di Brescia, Francesco Prete. La scelta non sarebbe strettamente legata al merito delle indagini, ma a una diversa impostazione metodologica. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, scontro totale tra procuratori sui fascicoli di Venditti

La Corte di Cassazione di Garlasco ha respinto completamente il ricorso del Procuratore di Brescia e della pm Claudia Moregola contro la sentenza che aveva annullato i sequestri sui dispositivi elettronici dell'ex magistrato Mario Venditti.

Le due pm di Brescia, Claudia Moregola e Chiara Bonfadini, hanno deciso di abbandonare l'inchiesta sulla presunta corruzione di Venditti, legata all’omicidio di Chiara Poggi.

