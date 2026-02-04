Garanzie di sicurezza per Kiev accordo Ue-Usa | Intervento in 72 ore

Questa notte in Ucraina si sono sentite sirene e i telefoni hanno continuato a vibrare, anche quando tutti si aspettavano il silenzio. L’Europa e gli Stati Uniti hanno firmato un accordo che prevede un intervento di supporto in 72 ore, garantendo maggiore sicurezza a Kiev. La situazione resta tesa e le tensioni si sentono anche nel cuore della notte.

Di notte, quando tutto dovrebbe rallentare, in Ucraina succede spesso il contrario. Sirene, buio, telefoni che vibrano e la sensazione che il freddo non sia l'unico nemico. E mentre a migliaia di chilometri si riaprono canali di dialogo, sulle città torna a piovere fuoco. Il paradosso è tutto lì: si parla di trattative e di "tregue", ma intanto i cieli si riempiono di droni e missili. Proprio nelle ore in cui ad Abu Dhabi ripartono i colloqui tra Mosca e Kiev, con gli Stati Uniti in mezzo a fare da ponte, l'Ucraina si ritrova di nuovo a contare i colpi. Secondo quanto riferito, nella notte la Russia avrebbe lanciato oltre 450 droni e 71 missili.

