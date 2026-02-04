Garanzie di sicurezza a Kiev l’Europa finisce in prima fila

Questa mattina si apre ad Abu Dhabi la seconda fase di incontri tra Ucraina, Russia e Stati Uniti. Prima ancora di sedersi al tavolo, è chiaro che l’Europa si prepara a giocare un ruolo più attivo sulle garanzie di sicurezza per Kiev. La discussione si concentra su come garantire stabilità e sicurezza nella regione, con le parti che si avvicinano alle trattative con posizioni ancora distanti.

Oggi si apre la seconda tornata di consultazioni trilaterali ad Abu Dhabi tra Ucraina, Russia e Stati uniti e ancora prima che i mediatori siedano al tavolo è evidente che Kiev parte in una condizione ancora peggiore dell’ultimo incontro. Volodymyr Zelensky ha accusato Mosca di «non prendere sul serio» la diplomazia e di voler solo «scommettere sulla guerra», per questo «il lavoro del nostro team negoziale verrà adattato di conseguenza». Ma è difficile che questa minaccia, per quanto velata, venga presa sul serio. L’unico interesse di Donald Trump, per sua stessa ammissione, è «chiudere la guerra il più in fretta possibile» e ieri il tycoon si è detto ottimista. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

