Samsung ha pubblicato i primi teaser ufficiali del nuovo Galaxy S26, confermando miglioramenti nel zoom e altre novità. L’azienda ha iniziato a diffondere video che mostrano alcune caratteristiche prima del lancio previsto per il 25 febbraio. I teaser puntano a creare attesa tra gli appassionati, senza ancora svelare tutto.

Samsung ha avviato una serie di teaser video per la gamma Galaxy S26, anticipando dettagli chiave prima del lancio previsto per il 25 febbraio. Il contenuto rivelato punta su due filoni principali: un miglioramento del zoom ottico a distanza e una qualità superiore nelle riprese in condizioni di scarsa illuminazione. galaxy s26 teaser: focus su zoom e prestazioni notturne. Il primo video mostra un ingrandimento su un animale domestico che supera i limiti di 5x o 10x, interpretato come un’indicazione evidente di un miglior zoom ottico rispetto ai modelli precedenti. Nella descrizione accompagnatoria è presente una nota che specifica come l’immagine sia simulate con sfondo generato dall’intelligenza artificiale, segnalando una componente visiva controllata per la comunicazione ufficiale. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Galaxy s26 teaser ufficiali rivelano zoom migliore e altre novità

