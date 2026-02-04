Galaxy s26 fotocamera presentata come upgrade ma non lo è

La presentazione della fotocamera del Galaxy S26 non convince. L’azienda ha mostrato alcune anteprime, ma le novità promesse non sono all’altezza delle aspettative. Gli appassionati speravano in un vero salto di qualità, invece le migliorie sembrano poche e poco evidenti. La linea S26, finora, resta molto simile alla versione precedente, lasciando delusi chi si aspettava un vero upgrade in campo fotografico.

l’attesa intorno alla linea galaxy s26 si concentra principalmente sulle prestazioni fotografiche e sulle anteprime diffuse dall’azienda. in un contesto di teaser ufficiali e voci di corridoio, l’attenzione è rivolta alle possibili evoluzioni della fotocamera, al design e al calendario di lancio, con un approccio orientato ai fatti e alla verifica delle informazioni disponibili. galaxy s26: rumor, specifiche e anticipazioni. secondo i rumor, non sono previsti nuovi sensori di livello rivoluzionario. la configurazione crocevia pare mantenere un sensore principale da 50 mp, affiancato da un teleobiettivo 3x da 10 mp e da un grandangolo 12 mp. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

