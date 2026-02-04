Futuro nazionale | il nuovo partito di Vannacci; alternativa al sistema o sua ennesima espressione?
È arrivato ufficialmente il nuovo partito del generale Vannacci. Con poche settimane di vita, già si fa strada tra le discussioni politiche, tra chi lo vede come un’alternativa al sistema e chi pensa sia solo l’ennesima espressione di un modo di fare politica già visto. La sua nascita ha suscitato immediatamente reazioni contrastanti, e ora si attende di capire quale strada prenderà.
E adesso è ufficialmente arrivato il nuovo partito del generale Vannacci. Il nome, non particolarmente originale, è "Futuro nazionale". La rottura con la Lega di Salvini si è definitivamente consumata, come peraltro era nell'aria già da tempo. La domanda da porsi è ora una soltanto: il partito neofondato del Vannacci rappresenta una alternativa o si tratta dell'ennesimo partito sistemico? Temiamo che la risposta corretta coincida con la seconda ipotesi: e non, si badi, per un possibile tradimento del Vannacci, ma per le intrinseche regioni del suo stesso profilo politico. Non intendo cioè dire che, una volta ottenuto il potere, Vannacci tradirà il suo elettorato: mi sembra invece che le sue posizioni siano già ampiamente sistemiche fin da ora. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
