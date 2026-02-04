È arrivato ufficialmente il nuovo partito del generale Vannacci. Con poche settimane di vita, già si fa strada tra le discussioni politiche, tra chi lo vede come un’alternativa al sistema e chi pensa sia solo l’ennesima espressione di un modo di fare politica già visto. La sua nascita ha suscitato immediatamente reazioni contrastanti, e ora si attende di capire quale strada prenderà.

E adesso è ufficialmente arrivato il nuovo partito del generale Vannacci. Il nome, non particolarmente originale, è "Futuro nazionale". La rottura con la Lega di Salvini si è definitivamente consumata, come peraltro era nell'aria già da tempo. La domanda da porsi è ora una soltanto: il partito neofondato del Vannacci rappresenta una alternativa o si tratta dell'ennesimo partito sistemico? Temiamo che la risposta corretta coincida con la seconda ipotesi: e non, si badi, per un possibile tradimento del Vannacci, ma per le intrinseche regioni del suo stesso profilo politico. Non intendo cioè dire che, una volta ottenuto il potere, Vannacci tradirà il suo elettorato: mi sembra invece che le sue posizioni siano già ampiamente sistemiche fin da ora. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - "Futuro nazionale": il nuovo partito di Vannacci; alternativa al sistema o sua ennesima espressione?

Approfondimenti su Futuro Nazionale

Roberto Vannacci ha depositato il simbolo di un nuovo partito chiamato

Questa notizia riguarda la registrazione del marchio

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

FUTURO NAZIONALE ECCO IL LOGO E IL PARTITO DI VANNACCI

Ultime notizie su Futuro Nazionale

Argomenti discussi: Futuro Nazionale, cosa sappiamo sul nuovo partito di Roberto Vannacci; Vannacci, cosa farà il nuovo partito: il progetto per Futuro nazionale; Il manifesto di Futuro Nazionale, il nuovo partito di Vannacci: La mia destra non è moderata. Prima l'Italia, poi lo stato e poi il diritto; Dal Mondo al contrario a Futuro Nazionale, tutte le tappe del fenomeno Vannacci.

Roberto Vannacci lancia Futuro Nazionale, il nuovo partito di destra con un programma di sei puntiL'eurodeputato annuncia la nascita del suo nuovo progetto politico. E con l'uscita dalla Lega, il generale non è nemmeno più membro del Gruppo dei Patrioti per l'Europa al Parlamento europeo ... today.it

Vannacci presenta Futuro Nazionale, il partito sovranista che punta al governo.La nascita di Futuro Nazionale e la rottura con la LegaIl generale Roberto Vannacci ha ufficializzato la nascita di Futuro Nazionale, nuovo soggetto ... assodigitale.it

Con i primi dati raccolti da YouTrend per Skytg24, Lorenzo Pregliasco ha analizzato il potenziale della nuova lista di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. Vannacci sarebbe oltre la soglia di sbarramento del 3% https://shorturl.at/TSpb8 - facebook.com facebook

Vannacci lascia la Lega e fonda Futuro Nazionale. Trump e le scommesse. C’è un’Italia del cricket | #Podcast | @Corriere @tpellizzari @federicofubini x.com