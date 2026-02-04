Fusi vota Gattuso | Entusiasmo palpabile sarebbe importante andare al Mondiale E sulla Serie A…

Fusi ha espresso entusiasmo per la candidatura di Gattuso e ha sottolineato come sarebbe importante qualificarsi per il Mondiale. Parla anche della situazione della Serie A, senza nascondere le sue opinioni. L’ex Torino si è detto ottimista, sperando in una svolta per il calcio italiano.

Luca Fusi, intervistato in esclusiva da Calcionews24, ha parlato del momento dell'Italia e non solo: le dichiarazioni dell'ex Torino. Intervistato in esclusiva da calcionews24, Luca Fusi, ex calciatore del Torino, ha dichiarato: Buongiorno Luca Fusi, iniziamo dal nostro campionato. A ruota libera: cosa l'ha sorpresa di questa stagione? «In questo periodo sicuramente la sorpresa è il Como. Per il suo modo di giocare, per il suo modo di interpretare le partite. Anche se magari resta il piccolo neo di non avere italiani in campo». Dal granata passiamo all'azzurro, con Gattuso la Nazionale spera di inaugurare un nuovo ciclo.

