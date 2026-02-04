Furti in aumento a Fonte Baiano | residenti chiedono maggiore presenza delle forze dell’ordine

I residenti di Fonte Baiano sono in allarme. Negli ultimi giorni, i furti sono aumentati, e chiedono con forza più presenza delle forze dell’ordine per mettere fine a questa escalation. La paura cresce tra le persone che vivono nel quartiere, dove ormai si temono rapidi blitz di ladri che approfittano della scarsa vigilanza.

A Fonte Baiano, quartiere di Teramo, si registra un’accelerazione dei furti nei giorni scorsi, scatenando preoccupazione tra i residenti. L’allarme è stato lanciato dal presidente della Macroarea, Rodolfo Fedele, che ha reso noto, attraverso una comunicazione diretta ai cittadini, l’avvenuto commissione di altri due furti nella stessa area, in serata. L’evento ha acceso un dibattito acceso sulla sicurezza pubblica, con un crescente senso di insicurezza tra chi vive nella zona. Fedele ha sottolineato che la situazione non è più gestibile con promesse o comunicati vuoti: “Siamo stanchi e preoccupati”, ha detto, ricordando che da mesi chiede interventi concreti da parte dell’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

