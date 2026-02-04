Furti e scippo ad un' anziana | due giovani arrestati nel salernitano

I Carabinieri di Sala Consilina hanno arrestato due giovani, di 28 e 24 anni, accusati di aver rubato a un’anziana tra agosto e novembre 2025. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare dopo aver raccolto le prove sui furti e gli scippi commessi nella zona. Ora i due rischiano di finire in carcere.

I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due giovani di 28 e 24 anni, ritenuti responsabili di numerosi furti messi a segno tra agosto e novembre 2025. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Lagonegro

Due uomini rumeni sono stati arrestati questa mattina dopo una serie di furti di cosmetici, profumi e friggitrici ad aria nelle zone di Lainate e Origgio.

