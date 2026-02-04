FuoriVinifera | l' appuntamento clou nella Piana Rotaliana

Questa mattina la Piana Rotaliana ha accolto la prima edizione di FuoriVinifera, l’evento che porta i vini e le specialità dell’arco alpino fuori dai confini urbani. Per la prima volta, Vinifera si sposta all’aperto, puntando a coinvolgere un pubblico più ampio. Decine di produttori si sono riuniti per far assaggiare le loro creazioni, tra degustazioni e incontri. La giornata promette di essere ricca di sorprese e di sapori autentici.

Per la prima volta Vinifera, l'evento dedicato ai vini e alle produzioni artigianali e gastronomiche dell'arco alpino, si sposta fuori città e diventa FuoriVinifera. Sabato 21 e domenica 22 marzo il Mercato Artigianale Alpino, giunto alla sua settima edizione, porterà i partecipanti a vivere.

