Due giornalisti cinesi sono stati arrestati dopo aver pubblicato un’inchiesta su un funzionario comunista accusato di corruzione. La vicenda mette in luce ancora una volta come la libertà di stampa sia molto limitata in Cina, dove il governo non tollera critiche o investigazioni scomode. I due reporter avevano raccolto prove che collegano un funzionario locale a traffici illeciti, ma sono finiti in manette, mentre le autorità continuano a reprimere ogni tentativo di denuncia.

La libertà di espressione non è mai scontata, soprattutto in quei Paesi asiatici che ancora soffrono per gli strascichi del comunismo. Due giornalisti investigativi cinesi, Liu Hu e Wu Yingjiao, sono stati arrestati dalla polizia dopo aver pubblicato un’inchiesta. I due avrebbero rivelato alcuni casi di corruzione, legati a un funzionario nella provincia del Sichuan. A denunciare il fermo dei due professionisti sono state le organizzazioni per i diritti umani, secondo cui Liu è stato fermato domenica a Chongqing mentre Wu è stato arrestato lo stesso giorno nella provincia di Hebei. Intanto, le forze dell’ordine di Chengdu hanno confermato che due uomini dentificati con i cognomi Liu e Wu, sono sotto indagine per “accuse false” e “operazioni commerciali illegali”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Funzionario comunista corrotto”, due giornalisti cinesi arrestati per aver pubblicato un’inchiesta

Approfondimenti su Funzionario Comunista

Due imprenditori e un funzionario doganale sono stati arrestati con accuse di frode nelle accise e reati contro la pubblica amministrazione.

Due giovani sono stati arrestati in relazione all'aggressione al funzionario del Ministero avvenuta sabato sera vicino alla stazione Termini.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Incontro tra Xi Jinping e l’inviato speciale del segretario generale del Partito Comunista del Vietnam, Le Hoai Trung Nel pomeriggio del 4 febbraio, presso il Palazzo dell’Assemblea Nazionale del Popolo a Beijing, il segretario generale del Comitato Centrale - facebook.com facebook