Funicolare Centrale di Napoli chiusa 2 giorni si deve controllare la fune traente È la terza volta
La Funicolare Centrale di Napoli resterà chiusa per due giorni, lunedì 9 e martedì 10 febbraio. La decisione arriva dopo che si è reso necessario controllare la fune traente, già oggetto di interventi in passato. È la terza volta che si verifica questa necessità, e ora si lavora per verificare e mettere in sicurezza l’impianto. Le corse sono sospese per permettere i controlli e garantire la sicurezza dei passeggeri.
La Funicolare Centrale chiude per due giorni lunedì 9 e martedì 10 febbraio: si deve fare il monitoraggio della fune traente.🔗 Leggi su Fanpage.it
