Funicolare Centrale di Napoli chiusa 2 giorni si deve controllare la fune traente È la terza volta

Da fanpage.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Funicolare Centrale di Napoli resterà chiusa per due giorni, lunedì 9 e martedì 10 febbraio. La decisione arriva dopo che si è reso necessario controllare la fune traente, già oggetto di interventi in passato. È la terza volta che si verifica questa necessità, e ora si lavora per verificare e mettere in sicurezza l’impianto. Le corse sono sospese per permettere i controlli e garantire la sicurezza dei passeggeri.

La Funicolare Centrale chiude per due giorni lunedì 9 e martedì 10 febbraio: si deve fare il monitoraggio della fune traente.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Funicolare Centrale

Funicolare Centrale di Napoli chiusa due giorni 11 e 12 novembre: c’è la manutenzione

La Funicolare Centrale chiude per due giorni: l'annuncio di Anm

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Funicolare Centrale

Argomenti discussi: Napoli, funicolare Chiaia: un anno fa la riapertura; Trasporti Napoli, venerdì 30 gennaio una funicolare resterà chiusa per l'intera giornata; Napoli, funicolare centrale: riattivato l'ascensore per diversamente abili; Napoli, funicolare Chiaia: un anno fa la riapertura.

funicolare centrale di napoliNapoli, funicolare Centrale chiusa il 9 e 10 febbraioAncora disagi per gli utenti delle funicolari cittadine. A funicolare Centrale resterà chiusa nelle giornate di lunedì 9 e martedì 10 febbraio, come ... ilmattino.it

funicolare centrale di napoliChiude la Funicolare Centrale a Napoli: per quanto tempo e in quali giorniDisagi per i tanti pendolari e turisti attesi nei prossimi giorni a Napoli con la Funicolare Centrale che chiuderà per un paio di giorni ... vesuviolive.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.