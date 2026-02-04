Fuggì dalla volante e la sfasciò Arrestato per 21 furti in 24 ore

Un uomo è stato arrestato dopo aver messo a segno 21 furti in 24 ore. La polizia lo aveva cercato per giorni, ma lui ha deciso di scappare dalla volante e, in un tentativo di fuga, ha anche rovinato una vettura della polizia. La sua fuga del 21 giugno scorso a Marina di Ravenna è diventata virale sui social, grazie a un video pubblicato su Facebook. Ora si trova in manette, dopo aver seminato il panico in città.

La sua celebrità mediatica è legata a una fuga del 21 giugno scorso da una volante a Marina di Ravenna immortalata in un video diventato virale dopo essere stato pubblicato sul gruppo facebook ’Welcome to Favelas’. Bouchaib El Bardouz, di origine marocchina, 26 anni, residente a San Pietro in Casale, si è visto notificare ieri mattina un’ordinanza di custodia cautelare in carcere vergata dal gip Andrea Galanti su richiesta del pm Francesco Coco per una sfilza di furti – sia tentati che (quasi tutti) realizzati – nella località rivierasca. E naturalmente per il danneggiamento della volante oltre che per la ricettazione di una tessera carburanti del traghetto Start Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fuggì dalla volante e la sfasciò. Arrestato per 21 furti in 24 ore Approfondimenti su Marina di Ravenna Scappò da una Volante, ladro seriale arrestato per 21 furti commessi in 48 ore La polizia ha arrestato un ladro seriale che in soli due giorni ha messo a segno 21 furti. Incendio dalla torta di nozze: ustioni per lo sposo e fuggi fuggi tra gli invitati ad Avellino Durante un matrimonio ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, si è verificato un incidente causato dall’incendio di una torta di nozze, che ha provocato ustioni allo sposo e ha generato panico tra gli invitati. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Marina di Ravenna Argomenti discussi: Fugge da un posto di blocco ed investe un poliziotto, colpendolo alle gambe: arrestato; Travolge un motociclista, fugge e inseguito da un poliziotto fuori servizio si schianta sulle auto parcheggiate: 50enne in carcere; Catania, fugge all'alt e investe agente; Tabaccaio rapinato e ferito sotto casa, i malviventi in fuga con l’incasso. Cerca di fuggire alla volante della polizia e la sperona, arrestato il giorno seguenteREGGIO EMILIA – Nelle prime ore di lunedì 19 gennaio, intorno alle 2, operatori della squadra volanti della polizia di Stato, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio, hanno ... reggionline.com In autostrada contromano per 30 chilometri per scappare dalla poliziaHa percorso 30 chilometri contromano in autostrada, lungo la A4, per fuggire dalla polizia. È successo nel tratto tra Carisio e Novara. laprovinciadibiella.it Al volante senza patente, scappa e investe poliziotto: arrestato I poliziotti hanno bloccato la strada e uno di loro è sceso dalla volante per fermarlo, ma il 34enne ha accelerato e lo ha investito... - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.