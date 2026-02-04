Fuga per amore a lieto fine La ragazzina di 16 anni era andata dal fidanzatino

Una ragazza di 16 anni di Abbadia San Salvatore ha deciso di scappare di casa per incontrare il suo fidanzatino, anche se per poche ore. La giovane si è allontanata senza avvisare nessuno e si è rifugiata sotto un arco, al freddo e sotto la pioggia, nel tentativo di stare vicino al suo amato. La fuga si è conclusa con un lieto fine, ma ora i genitori si chiedono come sia potuto succedere.

Un grande amore e niente più! Il motivo che ha indotto una sedicenne di Abbadia San Salvatore a lasciare la sua casa per trascorrere parecchie ore sotto un archetto, al freddo, con la pioggia, per incontrare, seppur per poco tempo, il "suo" fidanzatino o il suo idolo, migliore amico. E lei l'altra sera lo ha sentito "strano". Per questo non ha esitato a lasciare la sua abitazione, poco prima dell'ora di cena, per raggiungere Santa Fiora. Paese distante una ventina di chilometri da Abbadia San Salvatore. Forse l'ha raggiunto con un autobus di linea, forse con mezzi di fortuna. Se n'è andata da casa, senza dir nulla ai genitori, per incontrare il suo amico speciale, forse il fidanzatino.

