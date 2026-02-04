Fuga di monossido all' asilo nido | scatta l' inchiesta nessuna responsabilità per i gestori

Questa mattina sono stati tutti dimessi gli otto bambini e gli adulti rimasti intossicati a causa di una fuga di monossido di carbonio in un asilo di viale Certosa, a Milano. I piccoli avevano accusato malori e sono stati subito portati in ospedale, ma ora stanno bene. Le indagini continuano per capire cosa abbia causato il guasto, anche se i gestori dell’asilo non sono ritenuti responsabili.

Sono stati tutti dimessi dagli ospedali i bambini di uno e due anni (insieme a quattro adulti) che avevano accusato malesseri a causa di una fuga di monossido di carbonio in un asilo privato di viale Certosa, a Milano. La procura, invece, nelle prossime ore aprirà un fascicolo ipotizzando il.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su Asilo Nido Milano Milano, fuga di monossido in un asilo nido: 12 bambini intossicati Questa mattina a Milano, un asilo nido è stato evacuato dopo una fuga di monossido di carbonio. Milano, fuga di monossido in un asilo nido: intossicati 12 bambini Questa mattina a Milano, in viale Certosa 34, si è verificata una fuga di monossido che ha causato l’intossicazione di 12 bambini e di quattro adulti, tra insegnanti e genitori. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Asilo Nido Milano Argomenti discussi: Milano, fuga di monossido in un asilo nido: ricoverati 11 bimbi di uno e due anni; Fuga di monossido all’asilo nido, 16 intossicati; Milano, fuga di monossido di carbonio in asilo nido: ricoverati 11 bimbi; Fuga di monossido all’asilo nido: dodici bambini finiscono in ospedale. Milano, fuga di monossido al nido: 12 bambini intossicatiAttimi di apprensione questa mattina a Milano per una fuga di monossido di carbonio all’interno di un asilo nido situato in via Certosa 34. L’allarme è scattato nelle prime ore della giornata, quando ... ticinonotizie.it Milano, fuga di monossido in un asilo nido: 12 bambini e quattro adulti intossicatiFuga di monossido di carbonio in un asilo nido di Milano: i soccorritori sono giunti attorno alle 9 nella struttura di viale Certosa 34 per ... affaritaliani.it Milano, fuga di monossido in un asilo nido: 11 bambini ricoverati - facebook.com facebook #anni Paura in un asilo nido a Milano: fuga di monossido di carbonio, 12 bimbi coinvolti, 2 insegnanti e 2 genitori x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.