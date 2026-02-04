Fuga di monossido al nido Quattordici all’ospedale L’allarme di un’educatrice | Apriamo tutte le finestre

Questa mattina, al nido di Milano, un episodio di fuga di monossido ha messo in allarme tutto il personale. Quattordici bambini sono finiti in ospedale per controlli, mentre un’educatrice ha chiesto di aprire tutte le finestre per aerare gli ambienti. Nessun odore sospetto nell’aria, ma qualcuno si è sentito male improvvisamente. La situazione è sotto controllo, ma la preoccupazione resta alta.

di Marianna Vazzana MILANO Nessun odore “strano“ nell’aria. Ma un’operatrice si sente mancare le forze. Poi due bambini si stropicciano gli occhi per il sonno. "Apriamo tutte le finestre!" urla un’educatrice che intuisce il pericolo. E l’asilo si svuota. Fuori tutti i bambini, le maestre e i genitori presenti in quel momento dentro “Il nido del sorriso“ di viale Certosa 34, struttura accreditata con il Comune di Milano per i piccoli da 0 a 3 anni. Immediata la chiamata al 112, poi l’arrivo dei vigili del fuoco, di cinque ambulanze, della polizia di Stato e della polizia locale. La giornata di ieri è iniziata così. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fuga di monossido al nido. Quattordici all’ospedale. L’allarme di un’educatrice: "Apriamo tutte le finestre" Approfondimenti su Nido Fuga di Monossido Fuga monossido al nido, 12 intossicati Stamattina a Milano, dodici bambini, due genitori e due insegnanti sono finiti in ospedale dopo aver inalato monossido di carbonio nell’asilo di viale Certosa. Fuga monossido al nido, 16 intossicati Stamattina a Milano, dodici bambini, due genitori e due insegnanti sono finiti in ospedale dopo una fuga di monossido di carbonio in un asilo di viale Certosa. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Nido Fuga di Monossido Argomenti discussi: Milano, fuga di monossido di carbonio in asilo nido: ricoverati 11 bimbi; Milano, fuga di monossido in un asilo nido: 11 bimbi e 4 adulti ricoverati; Milano, fuga di monossido in un asilo nido: ricoverati 11 bimbi di uno e due anni; Fuga di monossido dalla caldaia, intossicati 12 bambini e 4 adulti in un asilo nido a Milano. Milano, fuga di monossido al nido: 12 bambini intossicatiAttimi di apprensione questa mattina a Milano per una fuga di monossido di carbonio all’interno di un asilo nido situato in via Certosa 34. L’allarme è scattato nelle prime ore della giornata, quando ... ticinonotizie.it Fuga di monossido di carbonio in un asilo nido: intossicati 12 bambini e 4 adulti a MilanoFuga di monossido di carbonio in un asilo nido a Milano: 12 bambini e 4 adulti sono rimasti intossicati per cause sconosciute. greenme.it Milano, fuga di monossido in un asilo nido: 11 bambini ricoverati - facebook.com facebook #anni Paura in un asilo nido a Milano: fuga di monossido di carbonio, 12 bimbi coinvolti, 2 insegnanti e 2 genitori x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.