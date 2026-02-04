Frutta non protetta dagli agenti atmosferici e violazioni igienico-sanitarie | sequestrati 240 kg di merce

La Polizia Locale ha sequestrato 240 chili di frutta non protetta e potenzialmente a rischio per le condizioni igienico-sanitarie. Le operazioni si sono svolte nei quartieri di Secondigliano, Arenella e Vomero, dove gli agenti hanno scoperto prodotti esposti alle intemperie e in condizioni che potrebbero mettere in pericolo i consumatori. L’obiettivo è stato quello di fermare il commercio abusivo e garantire la sicurezza alimentare nelle zone centrali della città.

Un’attività finalizzata a contrastare il commercio abusivo e a tutelare la sicurezza alimentare è stata condotta dalla Polizia Locale nei quartieri Secondigliano, Arenella e Vomero. I controlli, svolti in collaborazione con il personale dell’ASL Napoli 1 Centro, sono stati eseguiti anche a.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Secondigliano Arenella Vomero Alimenti senza tracciabilità e in pessime condizioni igienico-sanitarie: sequestrati 200 chili di prodotti ittici e 4 tonnellate di frutta La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 200 chili di prodotti ittici e 4 tonnellate di frutta in diverse operazioni nel mercato cittadino. Sannio, violazioni igienico-sanitarie: stop alla vendita in un noto negozio Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Secondigliano Arenella Vomero Argomenti discussi: Giro di vite sulla frutta e verdura esposte all'esterno: già 5 negozi ripresi la rimettono dentro; Virus Nipah in India, gli esperti: 'No allarmismi'. Di cosa si tratta; Virus Nipah in India. Oms: E' letale: come si trasmette e cura; In India allarme per il virus Nipah: arriva dai pipistrelli ed è letale fino al 75%. Cosa si rischia in Italia?. Frutta non protetta dagli agenti atmosferici e violazioni igienico-sanitarie: sequestrati 240 kg di merceUn’attività finalizzata a contrastare il commercio abusivo e a tutelare la sicurezza alimentare è stata condotta dalla Polizia Locale nei quartieri Secondigliano, Arenella e Vomero. I controlli, ... napolitoday.it Capelli colorati ma sani Sì, con la giusta routine! Scopri il segreto per una chioma luminosa, protetta e dal colore intenso: Serum N°3 – il booster che uso prima dello shampoo Shampoo con acidi della frutta – deterge con delicatezza Maschera illumi - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.