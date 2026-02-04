Frosinone Christian De Sica e Lillo Petrolo al Dream Cinema

Domenica a Frosinone, il cinema si riempirà di stelle. Alle 18 al Dream Cinema, arriveranno Christian De Sica e Lillo Petrolo per presentare il loro nuovo film,

