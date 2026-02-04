Frosinone Christian De Sica e Lillo Petrolo al Dream Cinema
Domenica a Frosinone, il cinema si riempirà di stelle. Alle 18 al Dream Cinema, arriveranno Christian De Sica e Lillo Petrolo per presentare il loro nuovo film,
Nella giornata di domenica 08 febbraio alle ore 18.00 al Dream Cinema di Frosinone saranno ospiti di eccezione Christian De Sica e Lillo Petrolo, protagonisti del loro ultimo film: Agata Christian.Il celebre criminologo Christian Agata viene invitato dai magnati dei giochi da tavolo, i Gulmar.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
