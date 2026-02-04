Frontale su strada | incidente in tilt con 4 feriti e ingorgo prolungato

Nel pomeriggio di mercoledì, alle 18.45, due auto si sono scontrate in modo frontale a Camposampiero, nel quartiere di Rustega. L’incidente ha coinvolto quattro persone rimaste ferite e ha causato un ingorgo lungo diverse strade. Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno portato i feriti in ospedale. Il traffico è rimasto paralizzato per ore, creando disagi ai tanti automobilisti di passaggio.

**Un frontale tra due auto a Camposampiero: 4 feriti, traffico in tilt** Alle 18,45 di mercoledì 4 febbraio 2026, in pieno pomeriggio piovoso, un frontale tra due veicoli ha causato un incidente stradale gravissimo nel quartiere di Rustega di Camposampiero. La scena, accaduta in via Guizze Basse, ha visto coinvolte una Peugeot 208 con due persone di Zero Branco (Treviso) e una Volkswagen Polo con due occupanti di Santa Giustina in Colle. L'impatto, seguito immediatamente da un ribaltamento, ha provocato tre feriti gravi, uno dei quali trasportato in elisoccorso a Padova, mentre altri due sono stati curati presso l'ospedale di Camposampiero.

