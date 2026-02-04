Friedkin pronti a entrare nella Major League Baseball con l' acquisto di una squadra?

La famiglia Friedkin potrebbe entrare nel mondo della Major League Baseball. Secondo le voci, starebbero valutando l’acquisto di una squadra americana di baseball, un passo importante per gli interessi sportivi della famiglia. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma l’indiscrezione sta facendo rapidamente il giro degli addetti ai lavori.

Il mercato sportivo statunitense assiste a un rilievo significativo: due protagonisti del panorama calcistico internazionale valutano l’opzione di portare un club di Major League Baseball sotto la propria ala. L’indagine riguarda i San Diego Padres, franchigia di grande rilievo che potrebbe segnare un punto di svolta nel panorama delle acquisizioni sportive transcontinentali, con potenziali riflessi anche sul modo in cui si strutturano investimenti e portafogli di proprietà nel calcio e nello sport USA. La potenziale operazione vede in prima linea due figure di rilievo: Dan Friedkin e José E. Feliciano, due nomi che hanno costruito una presenza significativa nei rispettivi ambiti sportivi e finanziari. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

I Friedkin, i proprietari della Roma, stanno valutando un investimento nel baseball americano.

