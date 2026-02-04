Questa mattina, New York si è svegliata sotto un gelo intenso che non si vedeva da anni. Le strade sono coperte di ghiaccio e il traffico si è bloccato ovunque, creando disagi per pendolari e residenti. Le autorità invitano alla massima prudenza, mentre i servizi di emergenza sono impegnati a gestire le numerose chiamate. La città si prepara a una giornata difficile, con molte zone ancora senza riscaldamento e rischi di incidenti alle stelle.

Il gelo ha stretto New York in una morsa che non si era vista da decenni. Nella mattinata del 4 febbraio 2026, la città più inquieta del mondo si è risvegliata sotto un manto di ghiaccio che ha trasformato strade, marciapiedi e piazze in superfici scivolose, pericolose, quasi irreversibili. A East Quogue, sulla costa orientale dell’isola di Long Island, un drone ha ripreso immagini impressionanti: auto ferme in mezzo alla strada, persone che procedevano a passo lento, con i piedi che scivolavano sulle lastre di ghiaccio che si erano formate durante la notte. Le temperature, secondo il National Weather Service, hanno toccato valori ben al di sotto della media stagionale, con punte di -12 gradi Celsius in alcune zone periferiche, mentre nel centro città si è registrato un gelo pungente, con vento che amplificava l’effetto ipotermico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Freddo intenso a New York: strade ghiacciate e traffico bloccato in seguito a ondata di gelo senza precedenti

Approfondimenti su New York Freddo

Un'ondata di gelo senza precedenti sta colpendo gli Stati Uniti, provocando emergenze in 23 stati.

Un’ondata di gelo senza precedenti ha colpito la Florida, portando a una scena insolita: migliaia di iguane si sono staccate dagli alberi e sono cadute al suolo in stato di torpore.

Ultime notizie su New York Freddo

