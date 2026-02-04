Freddo a Cuba 0° C per la prima volta a Perico per via di anticicloni e depressioni | record del 1996 battuto
A Cuba fa davvero freddo. Per la prima volta a Perico la temperatura è scesa a zero gradi, battendo il record del 1996 quando si erano toccati 0,6 gradi. Le basse temperature sono arrivate grazie a una combinazione di anticicloni e depressioni che hanno portato freddo intenso sull’isola. La gente si sveglia sorpresa e un po’ preoccupata per questa ondata di freddo inaspettata.
Ondata di freddo a Cuba. Il 3 febbraio 2026, la temperatura è scesa a zero gradi in alcune zone dell’isola. È così stato battuto il record del 1996, quando furono registrati 0,6 gradi. In particolare, l’area colpita maggiormente dal gelo è stata quella in cui ha sede la stazione meteo di Indio Hatuey, che si trova nel comune Perico della provincia di Matanzas: è qui che i termometri hanno segnalato un valore di zero gradi, raggiungendo per la prima volta il punto di congelamento nelle rilevazioni meteorologiche del territorio cubano. Freddo a Cuba: battuto il record di temperatura minima del 1996 L'analisi del professore Aylin Justiz Águila Cuba: in 32 stazioni meteo temperature pari o inferiori a 10 gradi Freddo a Cuba: battuto il record di temperatura minima del 1996 L’istituto di meteorologia di Cuba ha reso noto che nelle ultime ore la temperatura ha continuato a scendere rapidamente in varie zone dell’isola, con i termometri che sono crollati dopo il tramonto. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Approfondimenti su Cuba Freddo
Freddo record in Cuba: temperature sotto lo zero in diverse regioni dell’isola
Un’ondata di freddo intenso ha attraversato Cuba, portando temperature sotto lo zero in diverse zone dell’isola.
Ravanelli: "La Juve del 1996 avrebbe battuto l'Impero Romano. E quella rissa al pub in Inghilterra..."
L’ex attaccante della Juventus, Fabrizio Ravanelli, si lascia andare a una battuta che fa discutere.
Ultime notizie su Cuba Freddo
Argomenti discussi: Meteo. Freddo storico a Cuba, raggiunti gli 0 °C per la prima volta; Ondata di freddo a Cuba, raggiunti gli zero gradi; Ondata di freddo a Cuba, raggiunti gli zero gradi; L’ADIGE.IT * ATTUALITÀ: ONDATA DI FREDDO A CUBA, RAGGIUNTI GLI ZERO GRADI.
Freddo a Cuba, 0° C per la prima volta a Perico per via di anticicloni e depressioni: record del 1996 battutoOndata di freddo a Cuba, la temperatura è scesa a zero gradi. Battuto il record del 1996, quando erano stati registrati 0,6 gradi ... virgilio.it
Ondata di freddo a Cuba, raggiunti gli zero gradiRecord! Zero gradi a Matanzas, la temperatura più bassa mai registrata a Cuba. ansa.it
Negli ultimi giorni sono caduti diversi record di freddo a causa della discesa di aria polare fino a latitudini davvero insolite nel continente americano. Il record più eclatante è quello registrato a Indio Hatuey, a Cuba, dove la temperatura minima ha toccato gli 0 ° x.com
TEMPERATURA A 0,0 C A CUBA, MAI SUCCESSO NELLA STORIA !!!! Nell’isola di Cuba, nel mar dei Caraibi oggi, 3 febbraio 2026 è stato battuto il record storico di freddo, con la temperatura che è scesa a 0,0 C nei settori centrali. In tutte le registrazioni stori - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.