Freddo a Cuba 0° C per la prima volta a Perico per via di anticicloni e depressioni | record del 1996 battuto

A Cuba fa davvero freddo. Per la prima volta a Perico la temperatura è scesa a zero gradi, battendo il record del 1996 quando si erano toccati 0,6 gradi. Le basse temperature sono arrivate grazie a una combinazione di anticicloni e depressioni che hanno portato freddo intenso sull’isola. La gente si sveglia sorpresa e un po’ preoccupata per questa ondata di freddo inaspettata.

Ondata di freddo a Cuba. Il 3 febbraio 2026, la temperatura è scesa a zero gradi in alcune zone dell’isola. È così stato battuto il record del 1996, quando furono registrati 0,6 gradi. In particolare, l’area colpita maggiormente dal gelo è stata quella in cui ha sede la stazione meteo di Indio Hatuey, che si trova nel comune Perico della provincia di Matanzas: è qui che i termometri hanno segnalato un valore di zero gradi, raggiungendo per la prima volta il punto di congelamento nelle rilevazioni meteorologiche del territorio cubano. Freddo a Cuba: battuto il record di temperatura minima del 1996 L'analisi del professore Aylin Justiz Águila Cuba: in 32 stazioni meteo temperature pari o inferiori a 10 gradi Freddo a Cuba: battuto il record di temperatura minima del 1996 L’istituto di meteorologia di Cuba ha reso noto che nelle ultime ore la temperatura ha continuato a scendere rapidamente in varie zone dell’isola, con i termometri che sono crollati dopo il tramonto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Un’ondata di freddo intenso ha attraversato Cuba, portando temperature sotto lo zero in diverse zone dell’isola.

