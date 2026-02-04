Fratelli d’Italia di Taranto critica le nuove regole sul parcheggio, che colpiscono soprattutto i residenti. La formazione politica denuncia che le limitazioni imposte da Kyma Mobilità restringono le aree di sosta, creando disagi tra chi vive in città. La polemica si accende mentre molti cittadini si confrontano con le restrizioni quotidiane.

Fratelli d’Italia Taranto ha lanciato un duro attacco contro le nuove regole sulla sosta urbana introdotte da Kyma Mobilità, la società incaricata della gestione del traffico e della mobilità nella città ionica. Il gruppo consiliare ha definito le misure “inaccettabili e discriminatorie”, sottolineando come il ritiro del pass gratuito per i residenti e l’introduzione del pagamento anche per chi possiede il contrassegno per disabili rappresentino un passo indietro per l’equità sociale e la qualità della vita urbana. L’annuncio è arrivato il 3 febbraio 2026, in una nota ufficiale che ha scatenato un dibattito acceso tra cittadini, associazioni e forze politiche locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fratelli d’Italia a Taranto: “Limitazioni al parcheggio colpiscono soprattutto i residenti”

La denuncia di Fratelli d’Italia a Taranto scuote le polemiche sulla nuova gestione della sosta urbana.

