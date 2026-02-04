A partire da maggio 2026, gli studenti universitari francesi potranno mangiare alle mense pagando solo un euro. Il governo ha annunciato questa novità che coinvolgerà tutti gli universitari del paese. La misura mira a rendere più accessibile il pasto quotidiano agli studenti, soprattutto a quelli con meno possibilità economiche. La notizia ha già sollevato commenti tra gli studenti, che sperano in un aiuto concreto per le spese universitarie.

A partire da maggio 2026 tutti gli studenti universitari della Francia avranno la possibilità di mangiare alle mense universitarie pagando la cifra simbolica di un euro. Lo prevede la Legge di Bilancio che nei giorni scorsi il Governo Lecornu ha adottato senza passare per il voto dell’Assemblea Nazionale, sfruttando l’articolo 49.3 della Costituzione. La misura è figlia di una proposta di legge sostenuta da Partito Socialista e dal gruppo Ecologiste et Social. Il costo stimato per le casse dello Stato ammonta a 90 milioni di euro. I pasti a un euro sono già previsti da alcuni anni in Francia, ma solo per gli studenti con borsa di studio o che versano in “precarie situazioni” economiche. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Francia, pasti a 1 euro per tutti gli studenti universitari

