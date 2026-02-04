Francesco Renga arriva al teatro Augusteo con il suo Live Teatri 2026

Francesco Renga arriva a Napoli con il suo nuovo tour “Live Teatri 2026”. Il cantante, in gara a Sanremo, si esibirà al teatro Augusteo, portando sul palco le sue canzoni e il suo modo di interpretarle dal vivo. La data napoletana si aggiunge alle tappe già programmate, attirando fans da tutta la regione. I biglietti stanno andando a ruba, e l’emozione tra il pubblico è palpabile.

Francesco Renga, in gara al festival di Sanremo, annuncia il suo "LIVE TEATRI 2026" che farà tappa anche a Napoli, al teatro Augusteo. In gara al 76° Festival di Sanremo con il brano "Il meglio di me", Francesco Renga annuncia "LIVE TEATRI 2026", il nuovo tour, prodotto da Friends & Partners, in programma da ottobre a novembre 2026 nei principali teatri italiani. Mercoledì 7 ottobre alle ore 21 si esibirà a Napoli, al Teatro Augusteo, nella sua unica tappa in Campania organizzata da Veragency. I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 4 febbraio.

