Francesca Pascale e la lite social con Saverio Tommasi | Una volta eravate ispirati a Togliatti oggi a Maduro e ai terroristi islamici? – Il video

La discussione tra Francesca Pascale e Saverio Tommasi si surriscalda sui social. Pascale attacca Tommasi, chiedendogli se oggi si ispira più a Maduro e ai terroristi islamici che a Togliatti, come faceva una volta. Tommasi replica parlando di rispetto e solidarietà, criticando il modo in cui Pascale si esprimeva. La polemica si sviluppa tra commenti e accuse, senza timore di alzare i toni.

«Un intellettuale come te lo sa. La solidarietà significa rispetto umano. Non adesione automatica a tutto il teatrino che hai messo in scena». Con queste parole l’ex compagna di Silvio Berlusconi Francesca Pascale, oggi nota per il suo attivismo nei diritti LGBTQ+, replica al giornalista Saverio Tommasi con cui si sarebbe scontrata sui social nelle ultime ore. Grazie alle «conoscenze comuni di cui ti riempi la bocca e che ti somigliano fin troppo ho capito bene l’andazzo di quell’ attivismo di salotto dove i diritti civili, umani, cause nobili, diventano uno strumento politico ». Poi cita il viaggio di Tommasi a Gaza con la Sumud Flotilla, criticato da Pascale, e chiede: «Perché avete smesso?».🔗 Leggi su Open.online

Recentemente, è emerso un retroscena riguardante una discussione tra Paola Turci e Francesca Pascale.

