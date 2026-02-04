Francesca Manzini si lascia andare senza filtri durante un’intervista nel centro storico di Roma. L’imitatrice e conduttrice risponde senza troppi giri di parole a domande su Epstein, Jerry Scotti, Giorgia Meloni e Corona. Contattata attraverso un amico comune, si mostra aperta e diretta, senza paura di parlare di temi che spesso restano nascosti.

Contattata per tramite di un comune e vecchissimo amico, Francesca Manzini non si è tirata indietro alla proposta di un’intervista che amo definire indecente. Seduti al tavolo di un bar del centro storico, accompagnati da del discreto prosecco, si è lasciata andare a una chiacchierata molto tranquilla. Francesca è una donna tranquilla, una persona veramente piacevole e intellettualmente stimolante, di grande simpatia e carisma. Seduto al tavolo con lei mi sono sentito come se l’avessi sempre conosciuta, una bella sensazione. L’intervista è stata l’occasione per andare oltre il personaggio, oltre la presentatrice e l’imitatrice di cui fondamentalmente non me ne frega un cazzo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Francesca Manzini si “sbottona” ai microfoni de Il Giornale d’Italia: Epstein, Jerry Scotti, Giorgia Meloni e Corona - ESCLUSIVA

