Frana sulla strada per Loppia Sasso finisce contro un’auto

Questa mattina una frana ha interessato la strada per Loppia, provocando il crollo di alcuni massi sulla provinciale 7. Durante le forti piogge della notte, un sasso si è staccato e ha finito contro un’auto che passava in quel momento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza la zona. Nessuno è rimasto ferito, ma i residenti sono preoccupati per le prossime piogge. La strada rimane chiusa al traffico in attesa di interventi di

Le forti piogge della nottata hanno provocato uno smottamento nella mattinata di ieri sulla Provinciale 7 di Loppia, nei pressi del bivio per il cimitero. Sulla carreggiata sono caduti una pianta e diversi detriti ed un sasso ha colpito anche il vetro di un'auto che stava transitando. Per fortuna non ci soni state conseguenze per l'occupante dell'auto. La strada è rimasta per un breve periodo chiusa al traffico, ma poi è stata riaperta a senso unico alternato, dopo l'intervento degli uomini e dei tecnici della provincia di Lucca. Una chiusura temporanea c'è stata anche nel pomeriggio, nel pomeriggio la strada è stata chiusa per diverse ore per consentire i lavori di ripulitura e messa in sicurezza del versante creando notevoli disagi al traffico da e per Barga.

