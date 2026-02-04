Frana in Sicilia | estesa oltre 4 chilometri interruzione del traffico e valutazione dei danni

La frana ha coinvolto un’area di oltre 4 chilometri a Niscemi, in Sicilia. La strada principale è stata interrotta, creando disagi e blocchi nel traffico. Le autorità stanno valutando i danni e ancora non si conoscono le cause precise del movimento di terra. La zona è sotto stretta osservazione, mentre i soccorritori cercano di mettere in sicurezza le zone più a rischio. La comunità locale si prepara a fare i conti con i danni e le eventuali conseguenze di questa emergenza.

Nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 gennaio, il paese di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, si è trovato al centro di un'emergenza geologica senza precedenti. Un movimento franoso, iniziato in modo lento e quasi impercettibile nei mesi scorsi, ha subito una brusca accelerazione, trasformandosi in una frana che ha inghiottito parte del territorio con una portata impressionante. Il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, ha reso noto in sede parlamentare che il fronte della frana ha raggiunto una larghezza complessiva di oltre 4 chilometri, con un dislivello che ha superato i 30 metri in alcuni punti. Secondo il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, la situazione è più grave di quanto appaia in superficie: «L'intera collina sta crollando sulla piana di Gela».

