Frana il legale | Dopo Niscemi quando piove è un patema d' animo il Comune chiede i danni per lite temeraria
L’avvocato Giuliano Cardellini torna a parlare della frana di via Stornite a Borello. Dopo le piogge, la zona diventa un vero incubo per gli abitanti, che temono nuovi smottamenti. Otto residenti hanno presentato una causa civile contro il Comune, chiedendo risarcimenti e chiarimenti. In tribunale si aspettano ancora le valutazioni dei consulenti tecnici. La situazione resta critica e a rischio, mentre le piogge continuano a peggiorare le cose.
L'avvocato Giuliano Cardellini torna a farsi sentire sulla frana ormai ‘famosa’ di via Stornite, a Borello dove otto residenti hanno attivato una causa civile contro il Comune e si attendono le valutazioni dei consulenti tecnici in tribunale. Si chiede la sistemazione urgente della frana.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Niscemi, le immagini prima e dopo la frana: così il crollo ha spazzato via la strada che circondava il comune
Questa mattina a Niscemi si sono visti i danni della frana che ha cancellato la strada principale che circonda il paese.
Niscemi, la Protezione Civile: «Frana tutto». 1.500 gli sfollati. È lite sui fondi, Schlein: «Usare i soldi per il Ponte sullo Stretto»
A Niscemi sono circa 1.
Cesena, azione legale per la frana: il Comune contrattacca chiedendo i danni per lite temerariaGli otto cittadini di Borello che hanno fatto causa al Comune di Cesena per chiedere che sistemi a sue spese una frana che li angoscia da più di due ... corriereromagna.it
Frana di Niscemi, come aiutare i cittadini a cui manca tutto: indette raccolte fondi da Nord a SudFrana di Niscemi, zona rossa ed evacuati: quali sono le raccolte fondi attive e come donare con bonifico o PayPal per beni di prima necessità ... virgilio.it
La stretta sulla sicurezza dopo gli scontri di Torino. A Niscemi la frana è ancora in movimento. Ne parliamo a ReStart con @Capezzone @mariacuffaro @fdragoni #MonicaGiandotti @LuigiGabri59695 @PecoraroScanio #ReStart con @AnnalisaBruchi: 09:45 x.com
Dopo Niscemi i geologi lanciano l'allerta frane in Puglia: 839 quelle censite, a rischio il 100% dei Comuni della BAT #puglia #bat #niscemi #frane #geologi #allarme #attualità - facebook.com facebook
