Frana il legale | Dopo Niscemi quando piove è un patema d' animo il Comune chiede i danni per lite temeraria

L’avvocato Giuliano Cardellini torna a parlare della frana di via Stornite a Borello. Dopo le piogge, la zona diventa un vero incubo per gli abitanti, che temono nuovi smottamenti. Otto residenti hanno presentato una causa civile contro il Comune, chiedendo risarcimenti e chiarimenti. In tribunale si aspettano ancora le valutazioni dei consulenti tecnici. La situazione resta critica e a rischio, mentre le piogge continuano a peggiorare le cose.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.