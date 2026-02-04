Frana di Niscemi l’atto d’accusa di Musumeci | Ventotto anni di inerzie e rimpalli il progetto esecutivo arrivò dopo dieci anni

La frana di Niscemi torna a far parlare di sé. Dopo 28 anni di attese e rallentamenti, il governatore Musumeci denuncia l’inerzia delle istituzioni. “Il progetto esecutivo arrivò dopo dieci anni,” dice, puntando il dito contro le lungaggini che hanno complicato la gestione dell’emergenza. La vicenda si trascina da quasi tre decenni, tra ordinanze e risorse stanziate, ma nulla ancora è stato risolto.

"Il quadro di Niscemi, sulla base di documenti che ho potuto consultare per la prima volta in questi giorni, è davvero complesso e articolato per quanto riguarda gli ultimi 28 anni: dopo la prima frana del 1997 venne adottata una sequela di nove ordinanze in cinque anni, vennero stanziate le prime risorse con 7 milioni di euro e nominati vari soggetti attuatori alternati tra presidenti di Regione, capi dipartimento di Protezione civile e prefetti competenti per territorio". Lo sottolinea il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci nella sua informativa in Senato. "Gli interventi da realizzare furono chiari fin da subito - continua Musumeci, - demolizione e delocalizzazione degli edifici interessati, consolidamento della frana che consisteva in una galleria di valico da un torrente all'altro, messa in sicurezza del versante franoso con la regimentazione delle acque del torrente, deviazione delle acque nere e realizzazione del nuovo depuratore: il rimpallo di responsabilità e competenze produsse una condizione quasi permanente di stallo, basti pensare che il progetto esecutivo arrivò solo dieci anni dopo la frana.

