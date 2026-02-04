Fotografie e video di nozze arriva il badge di eccellenza ai Wedding Awards per una realtà locale

Una realtà locale nel settore dei matrimoni ha ricevuto il badge di eccellenza ai Wedding Awards, un riconoscimento importante nel campo dei servizi nuziali. Fotografie e video di nozze di questa azienda sono stati premiati per la qualità e l’affidabilità, dando un riconoscimento ufficiale al lavoro svolto. La notizia arriva mentre il portale Matrimonio.com, molto noto in Italia, continua a promuovere i migliori professionisti del settore.

Matrimonio.com, portale di riferimento del settore nuziale in Italia e parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide Inc., ha annunciato le aziende vincitrici della tredicesima edizione dei Wedding Awards. Tra i professionisti premiati quest'anno c'è anche Alan Piscaglia Photo & Video di.

