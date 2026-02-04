FOTO Gianluca Festa in campo | Colpevole di amare Avellino

Dopo aver rivestito il ruolo di sindaco, Gianluca Festa torna a essere protagonista di una vicenda che fa discutere. Questa volta, Festa si presenta in campo, accusato di amare troppo la sua città, Avellino. La sua presenza ha attirato l’attenzione di cittadini e media, mentre il confronto sulla sua figura e il suo passato politico continua a dividere.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo Laura Nargi e Nicola Giordano è la volta dell'ex sindaco Gianluca Festa. I manifesti 6 x 3 da questa mattina sventolano in ogni angolo della città di Avellino. Provocatori, diretti, come nello stile di Festa che rivendica i risulati raggiunti per il capoluogo irpino. "Colpevole" la provocazione.. "solo di amare avellino". I manifesti parlano chiaro, così come fatti realizzare dall'ex sindaco: "Obiettivi, risultati, visione. Non promesse, ma fatti messi in fila come tessere di un mosaico che racconta una città che si muove". L'università, prima di tutto."P ortarla ad Avellino non era uno slogan buono per una campagna elettorale, ma una sfida concreta: radicare sapere, futuro, giovani.

