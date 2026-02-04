Quelli che hanno partecipato al Westminster Kennel Club Dog Show, la mostra cinofila più importante degli Stati Uniti, si sono dati battaglia ieri a New York. I cani, di razze diverse, hanno sfilato sotto gli occhi di giudici e spettatori appassionati. La gara, giunta alla sua 147ª edizione, attira ogni anno migliaia di persone da tutto il mondo. Tra gli animali in gara, alcuni si sono distinti per eleganza e bravura, mentre i proprietari sperano di portare a casa il titolo più ambito.

Quest’anno il Westminster Kennel Club Dog Show, la più importante mostra cinofila degli Stati Uniti, ha celebrato la sua 150esima edizione. Circa 3mila cani di decine di razze e varietà diverse sono stati valutati da una giuria di esperti che li ha giudicati in base alla loro bellezza e conformità agli standard della loro razza. La vincitrice del concorso è stata Penny, una dobermann di quattro anni, ma valeva la pena fotografare anche i tanti altri cani che hanno gareggiato, a cui è richiesta una notevole capacità di adattamento o sopportazione per esibirsi davanti a centinaia di persone, in mezzo a decine di altri cani, facendosi imbellettare e tenere per coda o orecchie. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Foto di cani da gara

Approfondimenti su Westminster Kennel

La Groenlandia, al centro di tensioni internazionali, è stata recentemente coinvolta in una serie di eventi che vanno oltre le normali dispute territoriali.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

DICONO CHE HO POCA AURA

Ultime notizie su Westminster Kennel

Argomenti discussi: Cani da caccia intrappolati nella tana di un istrice: salvati - FOTO; Sesto San Giovanni, la banda dei cani terrorizza il quartiere: aggrediti padre e figlio 16 enne. Residenti esasperati; Monte Arcosu, salvati due cani da caccia in un’area impervia; VIDEO | Cane disperso da 5 giorni: trovato in un pozzo, le commoventi immagini del salvataggio.

Foto di cani da competizioneIl cane più fotografato in questi giorni è Monty, lo schnauzer gigante di cinque anni che ha vinto la 149esima edizione del Westminster Kennel Club Dog Show, la mostra e gara di bellezza cinofila più ... ilpost.it

Sui cartoni delle pizze le foto di cani da adottare: l’idea di un bistrot che contagia l’ItaliaChi ha un cane sa bene quanto scodinzoli sentendo il profumo della pizza calda. È anche per questo motivo che il binomio cani e pizza risulta azzeccato, specie quando si parla di solidarietà. Il ... repubblica.it

La 150esima edizione del Westminster Kennel Club dog show è iniziata a New York con la gara di Master Agility. Si tratta di uno degli eventi cinofili più famosi al mondo, insieme al Crufts di Birmingham. Il border collie Prove-it si è aggiudicato il titolo tra i cani - facebook.com facebook